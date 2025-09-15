«Одноклассники» запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый раздел с проверенным контентом от авторов платформы. В нем представлены четыре ключевые рубрики: здоровье, политика, сделай сам и еда. Они отобраны с учетом интересов фокусной аудитории «Одноклассников» — пользователей старшего возраста.

В новом разделе задействовано свыше 300 авторов-экспертов, признанных в своих областях. Например, в рубрике «Здоровье» можно ознакомиться с материалами о здоровом образе жизни от популярных экспертов, таких как Елена Малышева и Александр Мясников. Также пользователям доступен контент и от перспективных растущих авторов платформы. Все материалы проходят проверку и представлены в формате статей или коротких видеороликов.

Рубрика «Здоровье» также включает в себя мини-приложения, посвященные здоровому образу жизни, например, «Дневник питания». Пользователи могут задавать интересующие их вопросы о здоровом образе жизни, и получать ответы от проверенных специалистов. Например: «Как облегчить боль при артрите?» или «Как меньше нервничать?». В рубрике «Еда» можно искать рецепты разнообразных блюд и узнавать секреты их приготовления. В рубрике «Политика» пользователям доступны последние актуальные новости. А в рубрике «Сделай сам» можно изучать контент про DIY и творчество.

Новый раздел будет полезен как пользователям соцсети, так и авторам платформы, в особенности, начинающим. Пользователи смогут быстрее находить и изучать интересующий их контент, в то время как авторы получат гарантированные просмотры на свои материалы, высокую вовлеченность и широкий охват среди целевой аудитории.

«Новый раздел с экспертным контентом от авторов ОК позволит нашим пользователям находить и изучать множество качественных материалов по самым востребованным тематикам. В то же время запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее и добавит больше точек входа для взаимодействия с контентом, релевантным для фокусной аудитории», –– сказал Александр Москвичев, директор по продукту ОК.

Чтобы начать изучать контент по интересующим тематикам, пользователь может перейти в новый раздел из своей ленты в ОК, нажав кнопку «Поиск» в правом верхнем углу. Раздел также будет отображаться у пользователя в рекомендациях, когда он просматривает тематические посты в своей ленте.