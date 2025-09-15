Рестораны смогут получить больше заказов в «Яндекс Еде» с помощью нового алгоритма

Новый алгоритм поможет ресторанам получить больше заказов в «Яндекс Еде». Инструмент «Буст» предложит пользователю персональную скидку на доставку, если это повысит вероятность заказа. Так заведения смогут привлечь новых клиентов — по данным сервиса, стоимость доставки важна почти для 70% пользователей. Количество заказов, по предварительным расчетам, может вырасти на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

«Яндекс Еда» усовершенствовала механику продвижения ресторанов. Партнер устанавливает бюджет на это, а алгоритм использует средства максимально эффективно. Он опирается на историю заказов пользователя и определяет, увеличит ли скидка вероятность заказа в конкретном ресторане, и определяет ее размер. Например, большая часть ставки, которую сделал партнер при запуске кампании с оплатой за реальный заказ может инвестироваться на поднятие в выдаче. А остаток — в персонализированную скидку. Если наличие скидки не повлияет на решение пользователя сделать заказ, ставка может быть направлена только на поднятие в выдаче. А в случае, когда ставка партнера оказалась недостаточной, чтобы подняться в выдаче, бюджет продвижения может быть перенаправлен на скидку. Это поможет ресторану все равно остаться заметным — у таких заведений появляется значок на карточке. Также они попадают в специальную подборку на главной странице приложения. Такой подход поможет ресторанам оптимизировать бюджет на продвижение и получить возможность расти на сервисе.

«Буст» может выдать скидку только на доставку курьерами-партнерами сервиса. Новый инструмент подключается в личном кабинете «Яндекс Еда Вендор» в разделе «Продвижение». Ресторан параллельно может использовать и другие способы привлечь клиентов — например, запустить акцию или предложить блюдо в подарок. Таким образом кампания продвижения охватит еще больше пользователей. «Буст» доступен партнерам, которые используют в сервисе CPA-модель продвижения.

«Яндекс Еда» также внедряет технологические решения, чтобы сделать доставку дешевле. В результате только в первом полугодии ее стоимость снизилась на 15%. Также сервис использует роботов-доставщиков, которые привозят заказы бесплатно, предоставляет возможность бесплатного самовывоза и специальный тариф «Выгодно» со скидкой 30% на доставку.

«Буст» заработает с 25 сентября 2025 г., но партнеры могут настроить его заранее уже сейчас. До 1 декабря 2025 г. попробовать опцию смогут все заведения, затем она будет доступна в платной подписке.