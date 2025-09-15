CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

Сельчан в Курганской области захватил тренд на умные устройства

За пределами городов жители региона стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети МегаФона в сельских населённых пунктах области, выросло на 64%. При этом в городах показатель увеличился на 45%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Кетовский муниципальный округ. Местные жители составляют 20% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Шумихинского (11%) и Далматовского (10%) округов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах Курганской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 35% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (27%), а третью — жители 55–64 лет (16%). Менее активна аудитория 25–34 лет (11%) и старше 65 лет (8%). Молодежь в возрасте 18–24 лет составляет лишь 3% от всех пользователей.

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился вдвое. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Жители управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих сообщений на GSM-модули за год выросло сразу в 2,2 раза.

Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала лета модернизировали объекты связи в населенных пунктах в девяти муниципальных округах Курганской области, а также в Кургане и Шадринске. Дополнительные базовые станции запущены в селах Широковское и Большое Чаусово.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI

Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

Ozon уходит с последней иностранной биржи

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще