В комплексный сервис для бизнеса добавлен новый вид контроля

На портале госуслуг Подмосковья в комплексный сервис для бизнеса добавлен новый вид регионального надзора – в сфере туристской индустрии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2022 г. Подмосковье стало первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности. Теперь комплексный сервис входит в число самых востребованных онлайн-услуг для бизнеса. Только с начала года им воспользовались более 11 тыс. раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Теперь комплексный сервис объединяет 46 видов надзора. Для заявителей доступны более шести тыс. форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов, в числе которых извещения, акты, уведомления, ходатайства, протоколы, уведомления и предписания, которые пользователи смогут отправлять в электронном виде.

Воспользоваться комплексным сервисом можно бесплатно на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» – «Прочее» – «Контрольно-надзорная деятельность».

