CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce
|

ПЭК выпустил цифровые финансовые активы

ПЭК первым из компаний по перевозке сборных грузов выпустил цифровые финансовые активы. Вырученные средства направят на расширение склада для комплексной складской логистики в подмосковном Чехове, запланированное на осень 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ПЭК.

Выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) ПЭК был полностью выкуплен инвесторами за первые 24 часа по модели закрытой подписки.

«Сумма выпуска составила 75 млн руб., активы размещены сроком на один год с фиксированной доходностью. Выпуск ЦФА на блокчейне происходит в разы быстрее и дешевле, чем проведение традиционной эмиссии облигаций», — сказал Роман Ромашевский, финансовый директор ПЭК.

Выпуск состоялся на платформе «Атомайз» от «Т-Банка».

Эмитент — направление ПЭК: Складская логистика (бренд ПЭК: 3PL), спрос на услуги которого за январь-август 2025 г. увеличился на 30% год к году, а вслед за этим — и потребность в площадях.

«Средства пойдут на расширение мощностей в подмосковном Чехове, где расположено больше всего складских площадей бизнес-юнита, на 30% до 87 тыс. кв. м. Все дополнительные площади уже законтрактованы грузовладельцами», — сказал Иван Масалов, директор ПЭК: 3PL.

С 2023 г. рынок 3PL в России растет в среднем на 20% в год в абсолютных значениях и на 5,5% в сопоставимых ценах, по данным аналитиков маркетингового агентства MegaResearch.

«На этом фоне ПЭК продолжит вкладывать инвестиции в развитие комплексной складской логистики. В следующем году наша компания планирует еще один выпуск цифровых активов», — отметил Роман Ромашевский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще