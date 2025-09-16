В приложении «Алиса» теперь можно оживлять фото, задавая любые сюжеты

В мобильном приложении «Алиса» пользователи теперь могут оживлять с помощью нейросети фотографии и другие статичные изображения. Достаточно добавить картинку, ввести запрос с описанием сюжета — и нейросеть сгенерирует видео длительностью 4 секунды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» комбинирует в кадре физически правдоподобное поведение объектов со стилистикой исходного изображения. Это позволяет оживлять любые изображения: старые фото, известные картины, детские рисунки. Новая функциональность на текущий момент доступна бесплатно всем пользователям приложения «Алиса».

Например, пользователи могут оживлять свои аватары для соцсетей, семейные фотографии для близких, генерировать видео для учебы, создавать прототипы анимаций интерфейсов или отдельных иконок.

В чате с «Алисой» генерируются видео с разрешением 480p — этого качества достаточно для большинства задач. Созданные ролики имеют такое же соотношение сторон, как и исходные изображения. В конце каждого видео добавляется кадр с логотипом «Алисы», который подсказывает, что этот контент создала нейросеть. Пользователь может поделиться ссылкой на сгенерированное видео или скачать его себе. Так можно создать и сохранить несколько роликов, чтобы смонтировать из них видеоряд.

Для чата с «Алисой» «Яндекс» оптимизировал код модели, которая помогает анимировать изображения. Это позволило в 1,5 раза быстрее генерировать ролики: на их создание уходит от 20 секунд — в зависимости от суммарной нагрузки на нейросеть. Все ролики проверяются на соответствие правилам сервиса с помощью визуально-языковой модели «Яндекса» (VLM). Если сгенерированное видео покажется пользователю некорректным или не соответствующим запросу, он сможет сообщить о проблеме через форму обратной связи в чате с «Алисой».

Чтобы оживить изображение, нужно в приложении «Алиса» нажать кнопку «Оживи фото». В будущем новая возможность также появится на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере».