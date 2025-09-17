CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

62% туристов этим летом впервые открыли для себя Карачаево-Черкесию

Цифровая экосистема МТС на основе данных геоаналитической платформы «ГеоЭффект» подвела итоги летнего сезона путешествий в 2025 г. По данным аналитиков, Карачаево-Черкесия стала на 30% популярнее у туристов по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным трендом этого сезона стало то, что большинство туристов из других регионов выбрали для отдыха Карачаево-Черкесию впервые. Летом 2025 года 62% путешественников приехали в республику впервые. Еще 13% вернулись сюда во второй раз, 5% — в третий, более 18% отдыхающих посещают регион регулярно, приезжая в пятый и более раз. Это говорит о том, что КЧР одновременно привлекает новых туристов и формирует ядро постоянных поклонников.

Большинство гостей выбирали короткие поездки на выходные: 40% туристов оставались на один–два дня, 26% проводили в регионе два–три дня, 24% — от трех до семи дней, около 9% путешественников отдыхали дольше недели. Основной поток гостей этим летом формировался из соседних регионов Ставропольского (45%) и Краснодарского (20%) краев, Москвы и Московской области — 16%, Ростовской области — 12%, Волгоградской области и Санкт-Петербурга — по 3%.

Наибольшая доля туристов — люди среднего возраста: 20% отдыхающих составили туристы 35–44 лет, еще 13% — в возрасте 25–34 лет. Семейный отдых также активно набирает популярность: более 16% гостей были дети и подростки до 17 лет.

«Каждый новый турист для региона — это и новый пользователь цифровых сервисов. Мы видим, что этим летом объем интернет-трафика в местах массового отдыха вырос более чем на треть. Особенно активно пользователи делились фото и видео из Архыза и Домбая. Чтобы обеспечить стабильную связь даже в пиковые периоды, мы расширяем покрытие и модернизируем сеть в популярных туристических локациях Карачаево-Черкесии», — сказал директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

