RuStore поддержит разработчиков из регионов

RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Разработчики приложений получат дополнительное продвижение и таргетинг в RuStore, а также возможность участия в акселераторе и образовательных программах. Для этого приложение должно быть уникальным и нести пользу местному сообществу. Проект поможет командам увеличить видимость своих продуктов и расширить аудиторию.

«Инициатива направлена на укрепление ИТ-сообществ в регионах и развитие цифровых возможностей россиян. В рамках программы мы уже работаем с крупными ИТ-кластерами, включая «Горький Тех» (Нижний-Новгород), «Технопарк Якутия», а также «ИнвестХаба» и ИТ-парка Казани, что создает прочную базу для кооперации и обмена опытом», — отметил операционный директор RuStore Илья Сверчков.

