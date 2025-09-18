CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Банк «Русский Стандарт»: 53% покупок книг в 2025 г. – в онлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности сезонных покупок россиян в книжных магазинах и на онлайн-платформах. На зиму пришелся пик по числу таких платежей по картам. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

По наблюдениям банка «Русский Стандарт», у россиян растет интерес к онлайн-покупкам учебной и художественной литературы на фоне популярности книжных интернет-магазинов с доставкой заказов и на онлайн-платформах. Так, согласно статистике, на онлайн-покупки книг пришлось 53% от всех таких операций по картам банка с начала 2025 г., а на офлайн-платежи – 47%. Годом ранее, напротив, лидировали традиционные визиты в книжные магазины. При этом средняя сумма платежа за книги в текущем году в офлайне выше, чем в онлайне – 849 руб. против 318 руб. соответственно.

Если смотреть посезонную статистику и за 100% взять все покупки книг с декабря 2024 г. по август 2025 г., то лидером стала зима с долей в 38%, далее идет весна и лето с долями по 31% у каждого.

По наблюдениям аналитиков банка, традиционно осенью общее число таких покупок снижается относительно лета (годом ранее показатель уменьшился на 11%). Подобное можно объяснить августовским ажиотажем в книжных магазинах в преддверии учебного года. Именно на последний месяц лета приходится пик в таких покупках с июня по август. Так, по данным банка, в августе 2025 г. общее число платежей по картам банка в книжных магазинах выросло на 15% относительно июля 2025 г. А средний чек увеличился до 654 руб. с 515 руб. в предшествующем ему июле.

Самые высокие средние чеки в книжных магазинах были отмечены весной 2025 г. (1010 руб.), на втором месте – лето со средним чеком в 590 руб., далее идет зима 2024-2025 (563 руб.).

Традиционно осенью снижается и средний чек на книги относительно лета – годом ранее он уменьшился до 606 руб. с 668 руб. в июне-августе 2024 г.

Средний чек на книги у мужчин выше, чем у женщин – 606 руб. против 502 руб., соответственно.

Методология: в рамках исследования проанализировали количество, средние чеки операций по картам банка «Русский Стандарт» зимой, весной и летом 2025 г., а также осенью и летом 2024 г. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от пола клиентов.

