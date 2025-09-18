CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мах усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией

Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества. Для установки двухфакторной аутентификации необходимо обновить приложение, зайти в профиле в раздел «Приватность» и добавить пароль в качестве второго способа защиты. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Пароль должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля. Пользователям, которые впервые регистрируются или авторизуются на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Отключить второй фактор можно позже в настройках приватности.

По данным на 17 сентября 2025 г., в Мах зарегистрировались более 35 млн человек. Для формирования безопасной среды создан Центр безопасности, который блокирует аккаунты, предпринимающие попытки мошеннических действий на платформе. В национальном мессенджере пользователь может установить «Безопасный режим» — набор настроек приватности, которые позволяют определить, кто сможет писать или звонить пользователю, а также приглашать его в чаты.

