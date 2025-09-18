МФЦ Нижегородской области при помощи CraftTalk запустил коммуникации в Max с гражданами

Многофункциональный центр Нижегородской области «Мои документы» начал оказывать услуги гражданам через официальный чат-бот в мессенджере Мах. Жители региона могут получать консультации по государственным и муниципальным услугам с помощью инструмента, работающего на базе платформы CraftTalk. Интеграция реализована при поддержке Uktech Lab. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

В рамках работы с жителями на базе МФЦ области действует единый центр обслуживания заявителей. Пообщаться с сотрудниками контакт-центра по любому вопросу по оказанию государственных и муниципальных услуг граждане могут по нескольким каналам - телефону горячей линии, веб-чату на портале МФЦ, на официальной странице «ВКонтакте» и ТГ-канале МФЦ. Теперь к этому перечню добавился еще один канал – отечественный мессенджер Max. Для удобства граждан во всех цифровых каналах МФЦ действует виртуальный ассистент, который помогает операторам учреждения отвечать на наиболее часто встречающиеся вопросы жителей.

Виртуальный помощник создан на базе платформы CraftTalk, интегрирован в сервисы МФЦ Нижегородской области и обучен на базе знаний и диалогах, которые ведутся операторами - специалистами контакт-центра. Информация по запросам населения предоставляется с ссылками на сайт госуслуг и ведомств, предоставляющих интересующий сервис. Технологии искусственного интеллекта, встроенные в рабочее место оператора, анализируют запрос по внутренней базе знаний МФЦ и формируют для операторов варианты ответов на вопрос. Такой механизм работы позволяет специалистам контакт-центра быстрее отвечать на обращения. Сегодня чат-бот от CraftTalk решает более 70% текстовых диалогов с гражданами без участия операторов, что экономит их ресурс для наиболее сложных вопросов жителей.

«Удобство жителей региона в общении с нами – это приоритет для сотрудников МФЦ Нижегородской области. Поэтому задача по подключению Max в платформу CraftTalk, с которой мы работаем с 2024 г., была выполнена в самые короткие сроки. Нам было важно, чтобы для наших операторов не менялась стандартная схема работы, а жители области получали ответы на привычно высоком уровне», – сказала Светлана Мусарская, директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».

«Интеграция чат-бота от платформы CraftTalk с мессенджером Max была выполнена нашей командой в июле 2025 г. Мы понимаем, что нашим крупным заказчиками важен новый мессенджер как перспективный канал общения. Благодаря этому наш заказчик - Многофункциональный центр (МФЦ) Нижегородской области “Мои документы” смогли быстро и бесшовно реализовать нужную им интеграцию. Мы очень ценим, что коллеги стали первым региональным МФЦ, внедрившим в свой официальный канал в Max чат-бота на базе CraftTalk», – сказал Михаил Сбитинков, технический директор CraftTalk.