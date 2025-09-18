CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту

Теперь учителя могут использовать обновленную библиотеку электронных материалов для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания в приложении «Госуслуги Моя школа». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества библиотеки: контент соответствует федеральной рабочей программе Минпросвещения; все материалы — бесплатные, их субсидирует государство; можно собрать собственный курс, используя материалы разных разработчиков; поиск и возможность систематизировать подборки материалов; можно отслеживать, как материалы соотносятся с федеральной программой образования; удобная передача материалов — ученики и их родители смогут открыть уроки по QR-коду в приложении «Госуслуги Моя школа»; лимит на продолжительность заказываемого контента — зависит от количества времени в день, которое ученику можно потратить на выполнение домашней или классной работы на компьютере; видно, как ученики осваивают программу.

Кто может пользоваться: любой преподаватель российской школы, у которого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и доступ к региональному электронному дневнику.

В библиотеке он увидит контент только по своим предметам и классам, в которых он преподает. Сведения об этом отобразятся на портале из информационной системы региона.

Как получить доступ к материалам ребенку: ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам библиотеки и получение сведений об успеваемости. Оно выдается в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребенка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Jaguar три недели не может возобновить производство автомобилей после атаки на ИТ-инфраструктуру

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще