CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала мобильный интернет в селе, где по легенде погребена правая рука Чингисхана

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты построили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование в 12 населенных пунктах девяти районов региона, включая известное село Чингис. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы провели в Искитимском, Мошковском, Усть-Таркском, Чулымском, Каргатском, Маслянинском, Ордынском, Сузунском и Болотнинском районах. Оборудование модернизировали как в крупных населенных пунктах, где проживает больше 10 тыс. человек, так и в малых селах с населением меньше 1000 человек.

Одним из таких небольших населенных пунктов, где провели апдейт оборудования, стало село Чингис. Здесь проживает около 600 человек, однако это место привлекательно для внутреннего туризма. Здесь расположены интересные достопримечательности — золотой колодец-журавль со вкусной чистой водой, цветная глина на берегу реки Малый Чингис, а также древние курганы воинов второй половины первого тысячелетия нашей эры. По легенде, в одном из них была погребена правая рука Чингисхана. Считается, что свое название поселение получило непосредственно после этого события.

«В нашем регионе много интересных локаций не только в областной столице, но и в районах. Далеко не все из них известны, тем не менее, внутренний туризм набирает обороты. Мы со своей стороны также способствуем этому, обеспечивая даже небольшие населенные пункты стабильной связью и быстрым мобильным интернетом. Это дарит комфорт местным жителям и дает новые возможности для развития локального бизнеса», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Jaguar три недели не может возобновить производство автомобилей после атаки на ИТ-инфраструктуру

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще