В Самаре к деловому сезону подготовили мобильную связь

В Октябрьском районе областной столицы построили дополнительные объекты связи. Оборудование обеспечивает покрытие LTE в заселенных жилых комплексах «Сокол» и «Логика». Помимо жилого сектора, улучшения затронули деловую застройку. В зону действия новых базовых станций «МегаФона» попали крупные бизнес-центры: «А-181», «Башня» и др. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Объекты связи работают в нескольких частотных диапазонах. Высокие частоты помогают достичь оптимальную емкость сети и скорость интернета до 120 Мбит/с, а средние и низкие — широкое покрытие и передачу LTE-сигнала внутри зданий. В результате позитивные изменения заметны в квартирах, офисах, а также на прилегающих территориях, включая парковки и спортивные площадки.

Октябрьский район — деловой центр Самары и лидер по количеству новостроек в городской черте. Активное развитие района требует непрерывного совершенствования телекоммуникационной инфраструктуры. Рост жилой застройки и сезонные миграционные потоки создают повышенную нагрузку на мобильную сеть, что обязывает оператора регулярно мониторить ситуацию и оперативно усиливать инфраструктуру в местах растущего потребления.

«Осенью в Октябрьском районе значительно повышается нагрузка на сеть, особенно в рабочие дни. За первые недели сентября голосовой трафик здесь вырос на 21%, а объем переданных онлайн-данных увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом августа. Такая динамика вполне объяснима: тысячи людей, вернувшись из отпуска каждый день используют мобильную связь и интернет для рабочих целей — от общения с коллегами или работы с документами до проведения видеоконференций и решения других бизнес-задач», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

В осенний период максимальное количество звонков и трафика на территории Октябрьского района аналитики фиксируют в начале рабочей недели — понедельник и вторник. Самые низкие показатели наблюдаются в выходные дни, когда офисы закрыты. Летом ситуация меняется: активность использования мобильной связи возрастает к концу недели, при этом четверг становится наиболее загруженным днем.

