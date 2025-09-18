«Яндекс KITβ» теперь в открытом доступе: продавцы могут сами запустить интернет-магазин через личный кабинет и без заявок

Теперь бренды и продавцы физических товаров могут самостоятельно создать сайт интернет-магазина в «Яндекс KITβ»: доступ к личному кабинету, всем шаблонам и интеграциям откроется сразу после регистрации, заявка больше не требуется. Создать сайт на платформе можно бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс KITβ» — платформа для запуска и развития интернет‑магазинов с готовой инфраструктурой продаж. Платформа подходит для продаж в интернете физических товаров и позволяет собрать сайт магазина без кода за несколько дней и начать продавать в интернете. Для популярных категорий доступны адаптивные шаблоны («Красота и здоровье», «Электроника и бытовая техника», «Одежда, обувь и аксессуары», «Мебель и товары для дома», «Товары для ремонта»). Платформа ориентирована на производителей, официальных дистрибьюторов, концепт‑сторы, бренды и продавцов.

Для начала работы с «Яндекс KITβ» необходимо зарегистрироваться на платформе, используя аккаунт «Яндекс ID», и заполнить форму с информацией о компании (название магазина/бренда, ИНН, ссылку на сайт или соцсети). После регистрации откроется доступ к личному кабинету, а на электронную почту (указанную в профиле «Яндекс ID») приходит письмо с инструкцией и полезными материалами. Далее можно будет приступать к созданию и настройке интернет-магазина: подключить способы оплаты, интегрировать ERP- и CRM-системы, настроить логистику и опубликовать сайт. После завершения настройки рекомендуется совершить тестовый заказ для проверки работоспособности системы. После этого магазин будет готов принимать и отгружать заказы, а также начать продвижение сайта. Для магазинов, созданных на платформе, доступны программы софинансирования в «Яндекс Директе».