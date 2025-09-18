CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Музыка» в партнерстве с «Яндекс Афишей» запускает отдельный раздел с персональными рекомендациями концертов

В «Яндекс Музыке» появился отдельный раздел «Концерты» — персональная витрина с музыкальными событиями, которые подбираются индивидуально каждому подписчику на основе их предпочтений: учитываются лайки, история прослушиваний и другие сигналы от пользователей. Теперь слушатели стриминга могут выбрать наиболее интересные события из полного списка персонально подобранных концертов, который удобно открыть прямо через таб-бар. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

В разделе можно найти индивидуальный топ событий, а ниже ознакомиться с расширенной подборкой рекомендуемых концертов. Сначала пользователи увидят события в своем регионе, а если подходящих не нашлось — сервис предложит концерты в других городах. В разделе также появилась обновляемая полка «К нам приезжают». В ней слушатели смогут выбрать концерты зарубежных артистов и приобрести билет на них в несколько кликов. Уже сейчас в подборке представлены выступления зарубежных артистов: Jason Derulo, Desiigner, Swae Lee. Кроме того, в разделе подписчикам «Яндекс Плюса» доступны специальные промокоды и предложения с повышенным кешбэком на покупку билетов через «Яндекс Пэй».

Обновилась и страница концерта: теперь перед покупкой билета слушатели могут изучить детальную информацию о предстоящем концерте, а еще поделиться событием прямо из приложения или веб-версии стриминга.

«Мы рады создавать сервис, который сближает фанатов с любимыми артистами. Развитие концертного направления внутри стриминга — как раз отвечает этой задаче, и мы видим большой потенциал в нем. Слушатели могут в пару кликов получить возможность попасть на концерт любимого артиста, а артисты сделать свои концерты заметнее для поклонников и привлечь новую аудиторию. За год через «Яндекс Музыку» было продано билетов на общую сумму 1 млрд руб., а больше половины подписчиков, которые купили билеты на концерты в «Яндекс Музыке», это новая аудитория для Яндекс Афиши», — сказала Александра Сагалович, руководитель сервиса «Яндекс Музыка».

