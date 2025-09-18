За первые сутки открытого тестирования количество каналов в Мах увеличилось в три с половиной раза

С момента старта открытого тестирования каналов в Мах авторы A+ зарегистрировали в нацмессенджере более 1500 каналов. Это авторы из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников», в частности: музыканты Сергей Шнуров и Арсений Бородин, певица MaкSим, диджитал-эксперт Алексей Ткачук, блогеры Никита Шульгин и Мусим Ашуров, а также популяризатор науки Сергей Чумаков. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Мах запустил каналы в тестовом режиме 14 июля 2025 г. Тестирование состоит из двух этапов. Первый – закрытый – длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий с совокупной аудиторией более 5,5 млн пользователей.

17 сентября 2025 г. мессенджер перешел ко второму — открытому — этапу тестирования. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» (авторы с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тыс.) через чат-бот «Каналы в Мах». Найти чат-бот можно через поиск по слову «каналы» или по ссылке max.ru/channel_bot.