CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

За первые сутки открытого тестирования количество каналов в Мах увеличилось в три с половиной раза

С момента старта открытого тестирования каналов в Мах авторы A+ зарегистрировали в нацмессенджере более 1500 каналов. Это авторы из «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассников», в частности: музыканты Сергей Шнуров и Арсений Бородин, певица MaкSим, диджитал-эксперт Алексей Ткачук, блогеры Никита Шульгин и Мусим Ашуров, а также популяризатор науки Сергей Чумаков. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Мах запустил каналы в тестовом режиме 14 июля 2025 г. Тестирование состоит из двух этапов. Первый – закрытый – длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий с совокупной аудиторией более 5,5 млн пользователей.

17 сентября 2025 г. мессенджер перешел ко второму — открытому — этапу тестирования. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» (авторы с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тыс.) через чат-бот «Каналы в Мах». Найти чат-бот можно через поиск по слову «каналы» или по ссылке max.ru/channel_bot.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

Jaguar три недели не может возобновить производство автомобилей после атаки на ИТ-инфраструктуру

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще