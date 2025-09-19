ИП смогут управлять своими счетами в «СберБанк Онлайн»

Индивидуальным предпринимателям стало удобнее пользоваться «СберБанк Онлайн»: теперь они могут управлять своими расчетными счетами прямо в приложении для физлиц. Если раньше в приложении они могли открыть счёт, зарегистрировать бизнес и рассчитать кредитный потенциал с подачей заявки на кредит, то сейчас им доступен более широкий спектр операций: можно пополнить счёт за секунду, поделиться его реквизитами, вывести с него деньги на личный счёт или карту «Сбера» — по аналогии с привычными сервисами для физлиц.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы постоянно анализируем потребности предпринимателей, чтобы создавать для них максимально бесшовный и эффективный цифровой опыт. Заметили, что многие индивидуальные предприниматели совершают небольшое количество платежей, и поняли, что им будет удобно совершать все свои операции в одном приложении, это сэкономит время для более важных вещей. Пользователи отмечают, что так проще вести дела с контрагентами, а совершать операции можно сразу после открытия счёта. При этом личные финансы визуально отделены от расчётных счетов — их не перепутаешь».

Сейчас сервисом могут воспользоваться владельцы Android-смартфонов с версией приложения «СберБанк Онлайн» версии 16.12 и выше. Функционал доступен для новых счетов, открытых в приложении, и постепенно расширяется на всех пользователей Android, а в перспективе появится и на iOS-устройствах.