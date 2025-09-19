CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На Wildberries в шесть раз снижен размер лицензионного платежа при регистрации для новых продавцов

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) изменяет размер лицензионного платежа при регистрации для новых партнеров маркетплейса — с 30 тыс. до 5 тыс. руб. Обновление направлено на поддержку быстрого старта и развития молодого бизнеса в преддверии высокого сезона в сфере электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Лицензионный платеж вносится новыми продавцами при регистрации личного кабинета на портале «WB Партнеры». Платеж позволяет убедиться, что продавец регистрируется на платформе с реальным намерением вести бизнес. Маркетплейс начисляет сумму платежа в виде бонусов на баланс рекламного кабинета — их продавцы могут потратить для продвижения товаров.

Для продавцов Wildberries в странах СНГ размер лицензионного платежа будет эквивалентен сумме в национальной валюте. Она рассчитана с учетом курса, который действует на дату внедрения изменения.

Помимо указанного изменения, компания стремится дополнительно усилить логистическую инфраструктуру в период высоких продаж — и на постоянной основе предпринимает меры для увеличения количества площадей, доступных к размещению товаров продавцов. Так, летом пропускная способность складов была увеличена на 50%.

Также Wildberries запустила специальную акцию для партнеров с бесплатным хранением товаров на шести ключевых складах компании — такие условия будут действовать для партнеров до конца 2025 г. Более того, 60 дней с момента поставки маркетплейс будет бесплатно хранить товары на любом из складов в качестве дополнительной поддержки в начале осенне-зимнего сезона продаж. Эта мера позволит продавцам, работающим с сезонной и быстрооборачиваемой продукцией, быстрее развиваться на платформе.

