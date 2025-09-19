«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в Max

«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов ««Сферум» в Max: возможности цифрового сервиса для образования». Обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещения России. Специальные треки курсов разработаны в сотрудничестве с Росдетцентром, Форумом классных руководителей (ФКР) и проектом «Флагманы образования». Об этом CNews сообщили представители VK.

Курс длится 8 часов и включает в себя три обучающих видео от экспертов сферы образования и действующих педагогов, а также материалы для самостоятельного изучения. По итогу обучения слушатель будет знать основные цифровые средства коммуникаций в образовании, а также владеть базовыми функциональными возможностями «Сферума» в Max и уметь применять сервис в профессиональной деятельности.

Спикерами курса выступили учитель истории, лауреат конкурсов «Учитель года России 2022» и «Цифровой учитель года России 2022» Артем Малинин, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов и руководитель направления методологии сервиса «Сферум», VK Вера Вартанян.

Спикерами специальных треков курса стали посол ФКР, участник профессионального педагогического сообщества Лидеры «Сферума» Татьяна Китаева, учитель иностранных языков, эксперт сообщества «Созвездие Флагманов образования» Татьяна Голощапова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королева Анастасия Филькова.

Для получения сертификата слушателям необходимо изучить материалы курса, выполнить практические задания и пройти итоговое тестирование.

Ранее «Сферум» при поддержке Минпросвещения России успешно завершил интеграцию в национальный мессенджер Max. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 г. «Сферум» в Max заработает во всех регионах страны.