SourceCraft готовит ИТ-кадры: 700 студентов изучили прикладную разработку на платформе

Более 700 начинающих разработчиков из «Летних школ Яндекса» освоили командную разработку на платформе SourceCraft. Они писали код, проверяли его и вносили в него изменения, запускали автоматические сборки и тестирование программ, выпускали обновления и следили за работой сервисов — так, как это делают рабочие команды в ИТ-компаниях. За время программы участники реализовали 60 проектов, от нейросетевых сервисов до Telegram-ботов, используя полный цикл разработки. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По данным исследования Yandex B2B Tech и университета ИТМО, 88% преподавателей используют платформы разработки в учебных курсах и научных проектах, а 85% видят потенциал ИИ в обучении. По мнению респондентов, ассистенты уменьшают рутину и ускоряют разработку. Негативные оценки инструментов связаны с тем, что ИИ недостаточно понимает сложный код и допускает ошибки в генерации.

«SourceCraft сокращает разрыв между учебными задачами и прикладной разработкой — студенты получают настоящий опыт работы с кодом. Выпускники, владеющие современными инструментами разработки, быстрее адаптируются в рабочих командах и имеют больше возможностей для трудоустройства», – сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

SourceCraft продолжит развивать образовательное направление. Платформа уже стала технической основой студенческого хакатона AI Product Hack, который университет ИТМО проводит для создания ИИ-решений в образовании. В ИТМО и Уральском федеральном университете (УрФУ) SourceCraft интегрируют в учебные курсы как платформу для хранения и разработки студенческих проектов. В планах — новые совместные программы с вузами и курсовыми площадками, чтобы будущие разработчики работали с реальными ИТ-проектами и инфраструктурой еще во время обучения.

