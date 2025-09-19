CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries & Russ внедрила на маркетплейсе ИИ-сервис для защиты продавцов от мошенников

Команда безопасности РВБ (Объединенной компания Wildberries & Russ) внедрила новый элемент антифрод-системы для защиты продавцов от мошенничества. По результатам тестирования искусственный интеллект позволил практически моментально выявлять и блокировать до 87% различных мошеннических действий, которые ранее зачастую требовали исключительно ручной модерации. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В основе решения, ставшего частью комплексной антифрод-системы маркетплейса, лежат разработанные командами «Скоринг и верификация» «Билайн Big Data & AI» (по развитию продуктов на основе больших данных и ИИ) и Wildberries ML-модели, включающие в себя более чем 5000 параметров — от агрегированной информации о действиях пользователей на маркетплейсе до данных экосистемы «Билайна». Алгоритмы машинного обучения выявляют подозрительные активности в режиме реального времени, помогают блокировать их и предупреждают площадку о наиболее сложных случаях, где необходима дополнительная проверка.

«Вместе с постоянным развитием сферы электронной коммерции, наряду со сложностью и изощренностью, растет и количество схем обмана. Злоумышленники постоянно пытаются обмануть продавцов, завладев их ресурсами, и для того, чтобы они не достигали своей цели, мы постоянно совершенствуем системы защиты. Новое решение на основе искусственного интеллекта, разработанное совместно с нашими коллегами из «Билайна», поможет дополнительно обезопасить продавцов от потенциальных потерь, связанных с деятельностью злоумышленников», – сказал директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергей Камшилин.

«Wildberries & Russ, один из лидеров рынка электронной коммерции, пригласила нас поучаствовать в реализации амбициозной задачи — превентивно усилить защиту бизнеса продавцов от мошеннических угроз, сохраняя стабильность и доверие к платформе. Наши команды совместно разработали свыше 20 моделей, способных за доли секунд в реальном времени выявлять потенциально мошеннические действия, позволяя маркетплейсу ограничить их еще до нанесения ущерба, тем самым защищая бизнес селлеров. Это решение имеет гибкую архитектуру и быстро адаптируется под любую площадку электронной коммерции без сложных доработок», – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

Использование анализа данных на стыке телекома и электронной коммерции позволило создать инновационный подход к усилению мер безопасности для отрасли – сервис сокращает расходы на модерацию, одновременно повышая доверие продавцов и покупателей к площадке.

