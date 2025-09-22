«АльфаСтрахование» запустила полную поддержку клиентов в мессенджере Max

«АльфаСтрахование» дала возможность клиентам обращаться в поддержку по любым вопросам через мессенджер Max даже без авторизации в чат-боте. Также в мессенджере доступно полноценное приложение компании с уже привычным клиентам интерфейсом. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

В Max интегрирован весь функционал приложения или личного кабинета клиента на сайте «АльфаСтрахование»: оформление и продление полисов, урегулирование страховых случаев онлайн с быстрой выплатой или выбором станции ремонта, медицинские сервисы – от записи к врачу до вызова скорой и оплаты счетов из клиник.

Получить консультацию можно даже без авторизации – служба поддержки поможет разобраться в любом вопросе круглосуточно.

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо ввести в поисковой строке «АльфаСтрахование» и нажать кнопку «Старт».