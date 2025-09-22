CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Число мест хранения на логистических комплексах РВБ увеличилось почти на четверть

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает расширение логистической инфраструктуры в рамках подготовки к высокому сезону. Так, число мест хранения на объектах практически на четверть превышает количество мест для размещения товаров продавцов двумя месяцами ранее. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Это позволило компании подойти к периоду пикового спроса в максимальной готовности и своевременно принимать растущий объем поставок от партнеров на складах. На текущий момент более 95% товарного объема бесплатно отгружаются продавцами на логистические объекты Wildberries, и мы рассчитываем поддерживать эту долю в ближайший месяц высокого сезона.

Помимо этого, компания запустила специальную акцию для партнеров с бесплатным хранением товаров на шести логистических центрах компании (в Екатеринбурге, Сарапуле, Котовске, Самаре, Воронеже и Владимире) — такие условия будут действовать для партнеров до конца года. Более того, 60 дней с момента поставки компания будет бесплатно хранить товары на любом из складов в качестве дополнительной поддержки в начале осенне-зимнего сезона продаж. Эта мера позволит продавцам, работающим с сезонной и быстрооборачиваемой продукцией, быстрее развиваться на платформе.

Нарастить число мест хранения компании позволяет модернизация действующих объектов: компания устанавливает дополнительные мезонинные конструкции, оптимизирует зоны хранения и пересматривает подходы к размещению товаров разных категорий. Кроме того, компания расширяет площади существующих логоцентров, что позволяет многократно увеличивать вместимость и повышать общую эффективность работы объектов.

До конца 2025 г. РВБ планирует ввести в эксплуатацию около 1,5 млн кв. метров логистических площадей в дополнение к 800 тыс. кв. метров логистических площадей, что уже были введены ранее. Речь идет о таких регионах, как Пенза, Тверь, Юрга, Новосибирск, Омск, Ярославль, Саратов и Ленинградская область. Одновременно продолжается строительство 40 логистических объектов по всей России и в странах СНГ, что позволит расширить и укрепить складскую инфраструктуру, обеспечив более быстрые и эффективные поставки товаров.

