Головной офис «М.Видео» переехал в новую штаб-квартиру «М.Видео Центр» в «Сколково»

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, завершила процесс переезда в новую штаб-квартиру под новым названием «М.Видео Центр» в бизнес-центре «Орбион» в районе инновационного кластера «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В новом офисе площадью более 11,7 тыс. кв. м объединены все ключевые подразделения компании, включая основной бизнес «М.Видео», ИT-компанию «М.Тех», финтех-платформу «Директ Кредит» и сервисное направление «М.Мастер».

До настоящего времени офисные подразделения компании располагались в четырех разных зданиях бизнес-центра «Новь» на Нижней Красносельской улице, что усложняло коммуникацию между командами. Новый офис в бизнес-центре «Орбион», расположенном в районе инновационного кластера «Сколково», обеспечивает современный уровень инфраструктуры. В едином современном пространстве будут работать около 2,5 тыс. сотрудников, что позволит повысить эффективность внутренних процессов, ускорить принятие решений и укрепить синергию между командами.

Генеральный директор компании «М.Видео» Феликс Либ: «Название «М.Видео Центр» символизирует не только центральный офис, но и новую точку притяжения, где формируются ключевые решения, определяющие развитие российского рынка розничной и интернет-торговли. Теперь все наши команды работают в едином современном пространстве, что позволит нам быстрее принимать решения, эффективнее взаимодействовать и формировать новый облик «М.Видео», как главного эксперта по технике и современного омникального игрока на рынке электроники».

Переезд также позволит компании оптимизировать расходы на аренду, при этом повысив уровень офисной инфраструктуры. Современное здание, недавно введенное в эксплуатацию, построено по высоким стандартам и отвечает актуальным требованиям к организации рабочих пространств.

