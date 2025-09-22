CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Х5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания в «Пятерочке»

X5 Media продолжает расширение digital instore-инструментария для продвижения товаров и услуг в торговых сетях X5. Количество касс самообслуживания (КСО) в торговой сети «Пятерочка», на которых рекламодатели могут размещать свои сообщения, возросло до более чем 50 тыс. Также X5 Media запустил на них новый рекламный формат — видеобаннер на главном экране. Реклама на КСО позволит брендам охватить более 17,4 миллионов покупателей сети «Пятерочка» ежедневно. Об этом CNews сообщили представители X5.

Видеобаннер находится в верхней части экрана кассы самообслуживания и отображается перед каждым сеансом использования устройства. Формат позволяет размещать как статичные изображения, так и видеоролики. Такие рекламные сообщения более заметны и органично вписываются в процесс покупки. Реклама на главном экране касс самообслуживания доступна на 50,536 тыс. устройствах в более 19 тыс. торговых точек сети «Пятерочка». Ранее этот формат появился в супермаркетах «Перекресток».

«Количество касс самообслуживания постоянно увеличивается: с начала этого года в «Пятерочках» по всей стране оно возросло на 30%. Популярность этой рекламной поверхности у партнеров также растет. За I полугодие 2025 количество рекламных размещений на КСО выросло на 64%. Реклама на главном экране КСО отображается в момент максимальной концентрации внимания покупателя и не конкурирует с другими сообщениями, что положительно влияет на узнаваемость рекламируемого бренда и вовлеченность аудитории», — сказала Наталия Печенкина, руководитель направления развития digital instore инвентаря X5 Media.

Уже сейчас в «Пятерочке» на КСО приходится порядка 42% трафика сети. КСО активнее используют молодежь до 29 лет и покупатели в возрасте от 41 до 58 лет. Также кассами часто пользуются взрослые с детьми до трех лет, чтобы в том числе увлечь ребенка процессом покупки.

