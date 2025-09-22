CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС обеспечила связью самую трудящуюся деревню Коми

МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства подключила к сети 4G десять малых сел и деревень в пяти районах Коми, в том числе и деревню Бадьёльск в Усть-Куломском районе, собравшую рекордное количество наград трудовой славы времен СССР и современной России. В общей сложности более 3 тыс. жителей малых населенных пунктов в республике впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и голосовой связи МТС.

Новое покрытие МТС появилось в Усть-Куломском, Койгородском, Троицко-Печорском, Удорском и Сысольском районах Коми. С мобильным интернетом на скорости 100 Мбит/с местным жителям стали доступны все возможности современных технологий: дистанционное обучение и работа, платежи и другие операции в приложениях банков, онлайн-услуги государственных учреждений и многое другое.

Села, где покрытие МТС появилось в этом году, с момента своего основания заняты деревообработкой и сельскохозяйственным делом. Все эти населенные пункты вносят значимый вклад как в развитие экономики региона, так и в сбережении его культурной самобытности: среди них есть деревни, сохраняющие коми культуру на протяжении нескольких столетий — Чернутьево в Удорском районе, Великополье в Усть-Куломском районе, Бортом в Сысольском районе.

Всего за последнее время к сети МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства было подключено несколько десятков малых населенных пунктов, в которых суммарно проживает более 15 тыс. сельчан. Эти малые села и деревни также заняты в традиционных для региона сферах лесозаготовок и сельского хозяйства. Многие поселения окружены тайгой и находятся на пути следования поездов от крупнейших городов Коми до ее северных районов.

«Благодаря программе устранения цифрового неравенства, реализуемой МТС на протяжении многих лет, доступ к качественной связи и современным цифровым сервисам получили не только десятки тысяч сельчан, проживающих на отдаленных территориях республики, но и местный бизнес, в том числе и филиалы крупных республиканских компаний. Только так, поэтапно расширяя покрытие современной мобильной связи — сначала для местных жителей, потом для транспорта и производств — мы сможем эффективно развивать и усилять цифровую инфраструктуру на всей территории Коми», — отметил директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

