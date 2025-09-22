CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Рекламодателям «Яндекс UrbanAds» стало доступно автоматическое тестирование креативов для баннеров

Рекламодателям «Яндекс UrbanAds» – рекламным агентствам, маркетологам брендов, медиа-менеджерам и другим партнерам – стало проще выбирать эффективные баннеры для своих размещений. Для этого больше не нужно заводить много тестовых рекламных кампаний и ждать, когда они закончатся. Теперь достаточно добавить варианты баннеров в одну кампанию, и алгоритм автоматически протестирует их, выберет самый кликабельный креатив и увеличит долю его показов.

Рекламодатель, как обычно, самостоятельно создает кампанию в личном кабинете партнера «Яндекс UrbanAds», а затем может добавить туда до пяти вариантов баннеров, настроить остальные параметры и запустить размещение. Платформа покажет пользователям все предложенные баннеры и определит среднюю кликабельность каждого. Самые кликабельные баннеры будут показываться выбранной аудитории чаще, чтобы переходов с них было больше.

Тестирование показало, что благодаря новому алгоритму кликабельность кампаний может вырасти до 60%. Данные по каждому протестированному варианту можно будет найти на отдельной вкладке отчета по кампании.

