В честь 15-летия «Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания и открыла доступ к сервису для всех пользователей

Подписной музыкальный сервис «Яндекс Музыка» отмечает 15 лет. По случаю праздника стриминг до 26 сентября 2025 г. открыл доступ к сервису в мобильном и десктопном приложениях и веб-версии всем пользователям без подписки. Каждый сможет попробовать ключевые функции сервиса – самые точные рекомендации «Моей волны», персональные подборки концертов, ИИ-сеты и др., а также получить праздничное предсказание. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Пользователи получат возможность заглянуть в свое прошлое и с помощью алгоритмов сервиса проверить, каким слушателем они могли бы быть в 2010 г. – «Ночным флексером», «Техно-бароном», фанатом тектоника или другого направления.

Чтобы сформировать представления о музыкальных предпочтениях пользователя, алгоритмы «Яндекс Музыки» учитывают тысячи сигналов и находят неочевидные взаимосвязи между ними. В основе системы рекомендаций «Моя волна» – генеративные нейросети, которые анализируют потребности человека и генерируют рекомендации в режиме реального времени. Они создадут музыкальный портрет даже для нового пользователя.

Подписчики могут посмотреть свое предсказание, нажав кнопку «15 лет с Яндекс Музыкой» – она появилась на главном экране. Пользователям без подписки достаточно скачать приложение «Яндекс Музыки», выбрать любимых артистов на стартовом экране и в течение дня послушать «Мою волну». Алгоритмы сервиса сформируют портрет музыкального вкуса на текущий момент и сопоставят его с тем, каким он мог быть в 2010 г. На следующий день пользователю будут доступны специальные карточки с предсказаниями, которыми можно поделиться с друзьями.

Также ко дню рождения «Яндекс Музыки» в разделе «Тренды» появились плейлисты с самыми прослушиваемыми треками за каждый из 15 лет. А добавить больше праздничного настроения и отметить день рождения вместе с «Яндекс Музыкой» поможет персональный ИИ-сет «Моей волны» «Вечеринка».

«Яндекс Музыка» будет доступна всем пользователям без подписки в мобильном и десктопном приложении, а также веб-версии до 26 сентября 2025 г.