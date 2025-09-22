CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье подготовку техпланов перевели в «цифру»

В Московской области подать заявление на подготовку технического плана объекта недвижимости теперь можно на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря переводу в “цифру” получить услугу можно в любое удобное время. Кроме того, в электронную форму внедрены умные сервисы, которые значительно упрощают процесс подачи заявления. Один сервис помогает легко подобрать с помощью интерактивного календаря удобную дату и время визита специалиста БТИ. Другой, после указания характеристик объекта недвижимости, автоматически рассчитывает стоимость работ. Произвести оплату можно также на регпортале», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Технический план объекта недвижимости – это документ, в котором указаны основные сведения об объекте: расположение, площадь, границы, количество этажей и другие характеристики. Его делают, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет, внести изменения в существующие объекты или оформить право собственности.

Услуга «Подготовка технического плана» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Жилищные документы». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Услуга платная: стоимость зависит от местоположения, типа помещения и его площади.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Huawei представила альтернативу западным технологиям на чипах Ascend для ИИ-серверов, ИТ-система похожа на NVLink от Nvidia

Власти намерены запретить россиянам пользоваться мессенджерами в роуминге

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще