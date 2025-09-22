В Сеченовском университете разработали Telegram-бота для обучения студентов-медиков расшифровке ЭКГ

Молодые ученые Цифровой кафедры Сеченовского университета создали интерактивный образовательный Telegram-бот для обучения будущих врачей интерпретации электрокардиограмм (ЭКГ). Бот использует современный метод микрообучения – материал подается в форме коротких модулей, каждый из которых посвящен конкретной теме. 50% контента – это разбор реальных кардиограмм и клинических задач, с которыми врачи сталкиваются каждый день. Студенты не просто изучают теорию, а сразу применяют знания на практике и получают оперативную обратную связь. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Наш Telegram-бот позволит сделать процесс обучения студентов-медиков основам ЭКГ более эффективным и практикоориентированным, – сказал автор проекта, выпускник Цифровой кафедры Сеченовского университета, студент Международной школы «Медицина будущего» Дмитрий Подгало. – Он дает возможность отрабатывать клинические навыки в доступной интерактивной форме. Сложные темы разбиты на небольшие логические блоки, а в процессе отработки навыка расшифровки ЭКГ студенты могут сразу оценить правильность своих решений и понять, где допущены ошибки».

На сегодняшний день уже готов функциональный прототип бота, полностью разработан программный код, реализован весь теоретический материал и выстроена структура обучения, соответствующая программам медицинских вузов. Сейчас разработчики продолжают наполнять бот практическими кейсами, которые будут использоваться в обучении.

«Аналогичных доступных образовательных цифровых помощников в Telegram на сегодняшний день нет, – отметил автор проекта. – Существующие платформы либо платные, либо ориентированы на теоретический материал без интерактива. Наш проект отличается доступностью, удобным форматом взаимодействия и материалом, верифицированным ведущими врачами-кардиологами и научными сотрудниками Сеченовского университета».

«Данный Telegram-бот — это пример современного и эффективного подхода к обучению. Он олицетворяет собой отход от архаичной «зубрежки» различных вариантов элетрокардиограмм к интерактивным и технологичным форматам, – сказал научный руководитель проекта, директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ Филипп Копылов. – Но ключевая ценность этой разработки — в экспертной верификации ее алгоритмов. Сегодня, когда мы вплотную подошли к автоматической расшифровке ЭКГ с помощью искусственного интеллекта, это как никогда важно. Врач должен обладать серьезными знаниями, чтобы видеть и выявлять «галлюцинации» машины и предупреждать их попадание во врачебное заключение».

После завершения наполнения Telegram-бота разработчики планируют запустить его пилотное использование среди студентов Сеченовского университета, а затем масштабировать и в другие медвузы страны. В перспективе они создадут целую серию подобных обучающих ботов по другим медицинским дисциплинам.