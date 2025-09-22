«Яндекс Пэй» запустил автопополнение «Сейвов» без срока со счета любого банка и округление трат

В приложении «Яндекс Пэй» появились две новые функции — автопополнение «Сейвов» со счета любого российского банка и округление трат с переводом разницы сумм на накопительный счет с карты «Пэй». Это дает пользователям возможность регулярно откладывать деньги без лишних напоминаний и копить разницу с каждой покупки каждый день. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Пэй».

Как работает автопополнение «Сейвов» без срока

С помощью автопополнения пользователь может выбрать определенную сумму, выставить период и конкретные даты для автоматических переводов на «Сейв». Например, можно настроить пополнение накопительного счета раз в неделю, в месяц или просто в дату получения зарплаты. Подключить функцию можно для переводов как с карты «Пэй», так и со счета в другом банке через систему быстрых платежей (СБП) — это особенно удобно, если клиент пользуется услугами сразу нескольких банков. Сейчас такая опция доступна только в «Яндекс Пэй».

Как работает округление трат на «Сейвы» без срока

Функция округления трат автоматически увеличивает сумму каждой покупки до ближайшего круглого числа, а разницу переводит на «Сейв». Пользователи могут самостоятельно выбрать удобный порядок округления: 10, 50 или 100 руб. Например, если выбрать шаг в 10 руб., то при покупке на 89 руб. на «Сейв» зачислится 1 руб., а если шаг составит 50 руб. — накопительный счет пополнится на 11 руб.

В приложении «Яндекс Пэй» также доступна опция «умный шаг». В этом случае размер округления будет динамическим и зависеть от суммы покупки. Если она будет до 49,99 руб., то шаг составит 10 руб., от 50 до 299,99 — 50 руб., от 300 до 1999,99 — 100 руб., от 2000 до 9999,99 — 500 руб. Максимальный шаг в 1000 руб. применяется при покупках от 10000 руб. и больше.

Округление работает для большинства операций — при оплате покупок картой «Яндекс Пэй», по QR-коду и через СБП. Исключением являются переводы между счетами, операции по погашению Сплита или кредитных продуктов, а также оплаты штрафов, ЖКУ и других платежей по реквизитам.

Елизавета Уланова, руководитель накопительных продуктов «Яндекс Пэй»: «Новые функции сделают процесс накопления более комфортным для клиентов «Яндекс Пэй». Отложенные средства будут не просто храниться на счете, но и приносить доход — каждый день на всю сумму начисляются проценты. Сегодня ставка на первом открытом «Сейве» без срока для подписчиков «Яндекс Плюс» в первые два месяца с открытия счета составляет 17% годовых, а после окончания промопериода — 12%. При этом пользователь может отслеживать получение процентов на накопительный счет ежедневно».

Ранее уже было запущено автопополнение с «Сейвов» без срока или со счета в другом банке на карту «Пэй».