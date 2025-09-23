«Аэроэкспресс» запустил PWA-приложение к офлайн-доступом к билетам

«Аэроэкспресс» представил собственное приложение PWA (Progressive Web App). Приложение занимает минимум места в памяти телефона и не нагружает систему. Об этом CNews сообщили представители «Аэроэкспресс».

«Сегодня больше трети наших пассажиров покупают билеты онлайн. Мы видим, что удобство цифровых сервисов играет не последнюю роль в выборе способа передвижения, и запуск PWA-приложения — шаг навстречу ожиданиям наших пассажиров», — отметил генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.

Чтобы установить приложение, не нужно заходить в AppStore или Google Play. На смартфоне достаточно открыть сайт aeroexpress.ru в браузере. Пользователи Android увидят предложение установить приложение автоматически или могут выбрать «Добавить на главный экран» в меню браузера. На iPhone установка происходит через кнопку «Поделиться» в браузере Safari, где нужно выбрать «На экран «Домой». После подтверждения на экране появится иконка «Аэроэкспресс».

Чтобы билеты были доступны в офлайн-режиме, необходимо авторизоваться в приложении и заранее открыть каждый купленный билет в разделе «Мои билеты». Тогда даже без подключения к интернету пассажир сможет предъявить его при посадке.