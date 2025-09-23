Arenadata и АТОЛЛис создали платформу управления промышленными данными

Группы компаний Arenadata и АТОЛЛис, разработчики систем управления и обработки данных, объявили о выпуске совместной ИТ-платформы для крупных промышленных предприятий. Решение обеспечивает унифицированный доступ к единому набору корпоративных данных независимо от объема, формата и места их хранения в распределенных источниках. Высокая доступность качественных данных повышает эффективность производственных процессов и управленческих решений, а также позволяет минимизировать расходы на интеграцию, техподдержку и обслуживание ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В основу решения вошли продукты Arenadata: система управления корпоративными данными в рамках Data Governance (Arenadata Catalog), система контроля качества данных (Arenadata Catalog Data Quality Framework), система управления мастер-данными (Arenadata Harmony MDM), СУБД (Arenadata DB) и интеграционная платформа управления данными АТОЛЛис (платформа «АТОЛЛ»).

Продукты Arenadata позволяют описать источники данных и правила доступа к ним, управлять метаданными, а также ведением справочников и классификаторов.

АТОЛЛис расширил функционал платформы возможностями классификации данных в терминах предметной области (онтология), формирования основных данных (их хранение при необходимости можно обеспечить при помощи продуктов Arenadata) и перемещения этих данных между источниками (ETL), а также поисковыми механизмами для пользователей в режиме контекстного диалога с чат-ботом.

«Объединив технологии Arenadata с нашей многолетней отраслевой экспертизой, мы создали инструментарий, который позволяет сотрудникам российских предприятий эффективнее использовать корпоративные данные без знания особенностей их хранения. Платформа автоматически классифицирует информацию в терминах предметной области, облегчая и ускоряя повседневную работу с данными», — сказал генеральный директор АТОЛЛис Иван Мугалев.

«Совместная платформа Arenadata и АТОЛЛис создана для крупных игроков в ключевых отраслях — горнорудной, нефтегазовой и электроэнергетической. Тестовые испытания показали высокие результаты, и теперь мы готовы предложить решение предприятиям для полноценной работы», — сказал директор по работе с партнерами группы Arenadata Антон Мартынов.

В настоящее время проводится комплексное тестирование совместной работы продуктов в различных режимах и сценариях, параллельно ведётся разработка документации и формирование лицензионно-ценовой политики. Продвижение готового продукта будет осуществляться через каналы Arenadata и АТОЛЛис.

В дальнейшем планируется расширение функционала решения за счет добавления новых модулей, включая системы на основе искусственного интеллекта. Это позволит усилить конкурентные преимущества платформы и предложить пользователям дополнительный набор инструментов.