«Билайн» и RORE Group создали кастомный Telegram-канал, сэкономивший команде 624 рабочих часа в год

«Билайн» совместно с группой компаний «Родная Речь» разработали Telegram-бот со встроенным ИИ-ассистентом, который автоматически анализирует сотни источников и формирует выжимку ключевых новостей рынка в едином канале. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Родная Речь».

Задача: погрязнуть нельзя — автоматизировать

Каждый понедельник RORE Group отправляла команде «Билайн» новостной дайджест. В течение недели несколько человек вручную мониторили десятки источников: новости digital, телеком-рынка, технологий, маркетинговые исследования, кейсы, изменения в законодательстве и многое другое. Каждую новость анализировали на релевантность запросам клиента. В итоге на подготовку одного письма с дайджестом уходило около 13 ч в неделю — почти два полных рабочих дня.

Становилось очевидно: этот процесс нужно автоматизировать. Но простая выборка по ключевым словам проблему бы не решила: любой бот может собирать сотни постов в день, из которых 90% — нерелевантный «шум». Например, слово «связь» встречается в самых разных контекстах и не всегда имеет отношение к телеком-сфере. Нужно создать инструмент, который будет автоматически анализировать массив данных, фильтровать лишнее и публиковать только действительно значимые для клиента новости.

Решение: коллаборация ML и ИИ

В основе проекта лежит один из ключевых внутренних продуктов «Родной Речи» — «Телеграмкин», инструмент для парсинга органических и рекламных публикаций в мессенджере. На его базе команда агентства разработала трехступенчатую автоматизированную систему:

«Телеграмкин» собирает и аккумулирует большой массив информации. Кастомный бот по заданным ключевым словам отбирает около 400 постов в день, а встроенный ML-алгоритм отсеивает дубли — не только на уровне текста, но и на уровне смыслов. С оставшимися 25% материалов работает ИИ-ассистент. Как внимательный «главный редактор», он тщательно проверяет новости на релевантность запросам клиента и формирует выжимку из 15–20 самых значимых постов, которые автоматически публикуются в эксклюзивном Telegram-канале.

Внедрение многоуровневого ИИ-анализа позволило выйти за рамки обычного парсинга, характерного для большинства существующих решений.

Что получилось: сервис с пользой и без рутины

ИИ-ассистента обучили оценивать новости не только по популярности, но и по вовлечённости, цитируемости и уникальности. В результате появился не просто очередной дайджест новостей, а единый источник самых значимых и резонансных событий индустрии. И главное — Telegram-канал работает полностью автономно, без участия команды. Кастомный бот позволил оптимизировать рутинный процесс мониторинга и высвободил 624 рабочих часа в год — время, которое теперь можно посвятить более важным задачам.

Денис Бурцев, начальник отдела медиапланирования «Билайн»: «Думаю, что у многих из нас есть отдельная папка в телеграм с десятками любимых, отбираемых годами каналов о маркетинге и рекламе, но время от времени количество непрочитанных сообщений в них начинает зашкаливать и накрывает эффект такого своеобразного «маркетингового FOMO». На основе этого инсайта и родилась идея ассистента, который будет читать новости за вас, ранжировать их по вовлечению, цитируемости, проверять на повторы и так далее, а затем в отдельном телеграм канале репостить только самые топовые и актуальные. Не без оснований полагаю, что канал может быть полезен и интересен многим, поэтому мы не стали его закрывать для внутреннего использования, а сделали публичным».

Светлана Якубова, руководитель отдела Digital медиа, «Родная Речь»: «Мы глубоко погрузились в запрос и увидели возможность не просто сделать еще один новостной канал, а создать по-настоящему полезный сервис. Фокус был на трёх ключевых принципах: актуальность, удобство и скорость. Так родилось решение — эксклюзивный Telegram-канал как единое окно для самых свежих и важных новостей, где информация появляется в режиме реального времени. Данный проект — отличный пример того, как тесная коллаборация с клиентом и ориентация на потребности конечного пользователя рождает простые и блестящие решения. От лица команды «Родная Речь» благодарим партнеров из «Билайн» за доверие и смелость в принятии нестандартных решений».

Никита Карасев, руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта, «Родная Речь»: «Мы превратили ручной, трудоемкий процесс подготовки еженедельного новостного дайджеста в быстрый, масштабируемый и интеллектуальный сервис. Проект собран из трех ключевых компонентов: «Телеграмкин» — сбор данных, ML-модуль — алгоритмы дедубликации, ИИассистент — смысловая фильтрация. В итоге клиент получает не поток из сотен сообщений, а выжимку из 15–20 релевантных материалов в день. Этот универсальный инструмент можно быстро адаптировать под другие отрасли и форматы».