Корпоративный мессенджер Compass расширяет интеграции с DLP-системами

Теперь в корпоративном мессенджере Compass из коробки доступны интеграции с DLP-системами по протоколу ICAP. Новые возможности помогают бизнесу управлять проверкой данных в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Разработчики Compass расширили совместимость приложения с DLP-системами и реализовали интеграцию по протоколу ICAP. Функция доступна в on-premise версии мессенджера и из коробки работает с российскими DLP, которые поддерживают обмен данными по ICAP.

Новые возможности помогают гибко управлять проверкой данных: администратор сервера может за несколько минут настроить типы данных и форматы файлов, передаваемых в DLP-систему. Это позволяет защищать наиболее чувствительную информацию и не тратить ресурсы на обработку всего массива данных.

Интеграция Compass с DLP по протоколу ICAP позволяет усилить контроль над конфиденциальной информацией. Теперь приложение блокирует отправку сообщений с чувствительной информацией, если администратор указал категории данных в настройках сервера. Это поможет сохранять информацию бизнеса под защитой.

«Корпоративный мессенджер каждый день в течение 8 часов становится основным приложением для коммуникации сотрудников. Однако сотрудники не изолированы от внешнего мира. Никто не застрахован от ситуации, когда данные компании отправляются не в тот чат, а конфиденциальные файлы оседают на личных устройствах, — сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass — Расширенная интеграция Compass с DLP-системами поможет оставить данные в защищенном контуре компании».

