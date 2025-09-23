CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница
|

Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах Х5

Подтвердить возраст с помощью мессенджера Max при покупке продукции 18+ можно в «Пятёрочках» и «Перекрёстках». Технология в рамках пилотного проекта внедрена на кассах самообслуживания в магазинах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Применить «Цифровой ID» можно в 23 магазинах Х5: в 18 «Пятёрочках» и пяти «Перекрёстках», в дальнейшем количество магазинов может увеличиться. Для подтверждения покупки товаров 18+ через Max необходимо: создать «Цифровой ID» в профиле мессенджера; отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания; нажать на кнопку «Подтвердить возраст через Max»; поднести QR-код «Цифрового ID» к считывателю.

Max запустил возможность создания «Цифрового ID» в пилотном формате 15 сентября. «Цифровой ID» — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера.

Для создания «Цифрового ID» необходимо: обновить приложения Max и «Госуслуги» до последней версии; выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»; дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»; нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн; сделать селфи; получить подтверждение, что «Цифровой ID» готов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Avito готовит миллиарды рублей на строительство ЦОДа под аппетиты своих нейросетей

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще