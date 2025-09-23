«Точка Банк» поможет продавцам на маркетплейсах создавать инфографику с помощью онлайн-редактора

Сервис генеративной графики 24AI от «Точка Банка» запустил онлайн-редактор, который поможет создавать инфографику для карточек товаров на маркетплейсах. За счет простого интерфейса и «умных» ИИ-инструментов малый и средний бизнес автоматизирует рутину и сможет масштабировать производство контента даже без собственной дизайн-команды. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Обычно создание инфографики вручную — трудоемкий процесс, который в среднем занимает 2-3 часа у опытного дизайнера. В таком темпе получится создать не более 60 карточек в месяц, потратив на них свыше 30 тыс. руб. Для этого компании нужно нанять дизайнера, структурировать информацию о продукте или самостоятельно освоить графические инструменты.

В специальном онлайн-редакторе этот процесс сокращается до 2 минут, а в день можно создавать десятки изображений. Пользователям доступна генерация контента в любых форматах и в любом количестве — фон для проекта, описания товаров, видеообложки, изображения продукта в разных ракурсах и цветах, обработка фотографий, возможность массово генерировать инфографику по заданному шаблону при помощи «пакетной инфографики». Такой объем позволяет чаще проводить A/B-тестирование, чтобы понять, какой формат приводит к большей конверсии.

Базовый функционал сервиса включает удобную работу с изображениями, текстами, фигурами и слоями, а также специальные ИИ-функции, автоматизирующие процессы. Среди них — анимация изображений, удаление фона, улучшение качества фотографий. Кроме этого, нейросети способны предложить тезисы для инфографики — достаточно загрузить фотографию или описание товара, чтобы система выделила ключевые мысли. Среди других нововведений ИИ-анализ отзывов: сервис на основе комментариев от текущих клиентов выделит преимущества продукта для добавления их на карточку товара.

Продавцам также доступно около 600 готовых шаблонов инфографики под разные ниши, которые адаптировать под собственные продукты. Чтобы сохранить уникальный стиль магазина пользователи могут добавлять новые элементы, загружать фирменные шрифты или обратиться к дизайнерам сервиса для создания кастомных шаблонов.

«Мы развиваем возможности 24AI и помогаем селлерам и менеджерам маркетплейсов быстрее закрывать такие ежедневные задачи, как создание визуала. В новом редакторе мы объединили инструменты дизайна, шаблоны, автоматизацию и ИИ, чтобы малый и средний бизнес мог работать на уровне крупных игроков. Расширенный функционал помогает экспериментировать с контентом, находить работающие визуальные решения и масштабировать продажи. Опытным игрокам этот инструмент не менее важен. Он упростит вывод новых товаров на маркетплейсы и повысит качество A/B-тестов за счет сокращения времени на дизайн. Как следствие, это может отразиться на конверсиях, time to market и эффективности рекламы. Возможность создавать инфографику быстро и качественно особенно актуально в преддверии сезона пиковых продаж, к Черной пятнице, когда продавцам важна скорость реакции и гибкость контента» — сказал Виталий Климов, CPO 24AI в «Точка Банке».

Пользователям доступен бесплатный пробный период, чтобы протестировать инструмент.