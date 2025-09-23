В «М.Видео» появились карты пополнения зарубежных игровых сервисов

«М.Видео» объявляет о запуске продаж цифровых карт пополнения баланса для крупнейших игровых сервисов. Теперь покупатели могут быстро и безопасно приобрести коды пополнения для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Blizzard и Roblox. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

«М.Видео» выступает партнером игрового сервиса Gamerilla и позволяет клиентам без банковских карт иностранных систем пополнять игровые кошельки на сайте или в приложении «М.Видео». Оплата производится в рублях, а активация кодов занимает несколько минут.

Руководитель департамента «Сервисы» компании «М.Видео» Иван Круглов: «Игровая индустрия остается одним из самых динамичных сегментов развлечений в России. Мы видим устойчивый рост интереса к играм, подпискам и цифровому контенту. Запуск карточек пополнения — это ответ на запрос наших покупателей, которые ищут удобные и надежные способы оплачивать игровые сервисы. Теперь им достаточно оформить покупку онлайн, чтобы получить доступ к любимым играм и сервисам в несколько кликов. Развитие данного направления укрепляет позицию «М.Видео» как Главного эксперта по технике и расширяет экосистему сервисных решений компании».

Карточки пополнения представлены для ключевых игровых экосистем:

– Steam Wallet Codes — позволяют пополнить баланс и приобретать любые игры, дополнения и внутриигровые предметы в Steam.

– PlayStation Store Cards — используются для покупки игр, DLC, фильмов, а также для оформления подписки PlayStation Plus.

– Xbox Gift Cards — дают возможность приобретать игры, подписку Xbox Game Pass, внутриигровую валюту и дополнительные материалы.

– Nintendo eShop Cards — подходят для покупки игр и подписки Nintendo Switch Online.

– Blizzard Balance — позволяет пополнять счет Battle.net и приобретать игры, внутриигровую валюту и подписку World of Warcraft.

– Roblox Gift Cards — используются для покупки Robux и премиум-подписок, открывающих доступ к эксклюзивным предметам и игровым возможностям в Roblox.

Все карточки выпускаются в разных номиналах — от 100 до 20 000 руб. После оплаты клиент получает цифровой код, который активируется в личном аккаунте соответствующего сервиса.