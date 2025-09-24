«Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения

Пользователям «Контур.Экстерна», которые продают товары на Wildberries, больше не нужно вручную загружать отчеты маркетплейса и распределять данные из них. После подключения интеграции с Wildberries они смогут автоматически получать сведения о продажах и возвратах. Сервис будет рекомендовать проводки в учете, рассчитывать налоги и готовить отчетность с учетом всех данных. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция между «Контур.Экстерном» и Wildberries подходит для пользователей, которые продают товары на этом маркетплейсе, а также для обслуживающих бухгалтерий, которые ведут учет клиентов-селлеров.

Теперь продавцы, которые ведут учет в «Контур.Экстерне», смогут автоматически получать данные входящих отчетов агента и легко отражать их в учете на любой системе налогообложения, включая УСН «доходы минус расходы» и ОСНО. Сервис учитывает комиссии маркетплейса и расходы на другие услуги площадки, сопоставляет номенклатуру для точного учета товаров. Это упрощает работу бухгалтера и помогает избежать ошибок.

Вера Порошина, менеджер направления «Учет» в «Контур.Экстерне»: «Мы видим рост спроса на услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета со стороны продавцов маркетплейсов. У предпринимателей растут обороты, нанимается персонал, возникает потребность внимательно следить за расходами и маржинальностью. Поэтому селлеры активно привлекают к задачам учета и отчетности профессиональных бухгалтеров. Интеграция между «Экстерном» и крупнейшими маркетплейсами поможет бухгалтерам сократить ручной труд с нескольких часов до пары минут, минимизировать риск ошибок и штрафов. А возможность вести учет для селлеров на разных системах налогообложения позволит существенно расширить клиентскую базу для бухгалтерий на аутсорсинге. В наших планах — интеграции и с другими популярными площадками».