«МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Михайловском районе Приморья

Жители еще трех сёл Михайловского района Приморья могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения «МегаФона». Абоненам доступны голосовые вызовы, передача данных и цифровые звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук и возможность пользоваться интернетом во время разговора.

Специалисты оператора запустили связь 4G в Кремово, Абрамовке и Степном, где суммарно проживает около двух тысяч человек. Сигнал от базовых станций доступен на всей территории поселений, а так же на участках близлежащих автодорог. Рядом с Абрамовкой и Степным проходят региональные трассы, которые связывают многочисленные населенные пункты Михайловского района с Уссурийском и районным центром – селом Михайловка. Село Кремово находится возле трассы «Уссури», участок которой также покрывает сигнал от новой базовой станции. Здесь кругый год активный автотрафик в сторону приморских портов, а в летнее время отдыхающие едут на морское побережье.

Жители поселений и автомобилисты могут пользоваться интернетом на средней скорости до 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы слушать в дороге музыку, пользоваться навигатором. Сельчане могут обращаться за цифровыми государственными услугами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах или делать покупки на маркетплейсах.

«Новые базовые станции в Абрамовке, Кремово и Степном имеют достаточную емкость сети, чтобы мобильным интернетом комфортно могло пользоваться большое число абонентов. Мы последовательно расширяем LTE-покрытие и делаем современную связь более доступной для наших абонентов в Михайловском районе», – сказал директор «МегаФона» в Примосрком крае Олег Никитин.

