«МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья

Жители 100 деревень, СНТ и сел Подмосковья теперь могут пользоваться мобильным интернетом с максимальной скоростью до 195 Мбит/с. Работы проведены в ближнем и дальнем Подмосковье — от Раменского и Одинцово до Серпухова, Волоколамска и Наро-Фоминского округов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При модернизации и строительстве нового телеком-оборудования инженеры «МегаФона» учитывали рельеф местности и населенность в каждой локации. Рядом с проселочными дорогами оператор установил базовые станции с антеннами, обладающими высоким коэффициентом усиления и поддерживающими технологию MIMO 2×2, увеличивающую устойчивость сигнала и скорость соединения. В пределах самих поселений телеком‑оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет увеличить скорость передачи данных, не перегружая сеть.

Теперь жители смогут комфортно работать удаленно, смотреть видео в высоком качестве и пользоваться современными цифровыми сервисами. Благодаря поддержке технологий интернета вещей (IoT) они смогут управлять «умным домом», подключать датчики, автоматизировать бытовые процессы. Кроме того, абоненты могут пользоваться технологией VoLTE, которая позволяет совершать звонки и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

«Для многих жителей Подмосковья оставаться за городом круглогодично или на зимнее время стало привычкой. И им важно оставаться на связи и иметь доступ к высокоскоростному мобильному интернету, как и жителям крупных городов. Это важно и для удаленной работы, отдыха и онлайн-учебы. Мы продолжаем работу над ликвидацией цифрового неравенства, обеспечивая сельских жителей качественным сервисом на уровне крупных городов», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Модернизация охватила сотню малых населенных пунктов Подмосковных округов: Раменское, Серпухов, Одинцово, Балашиха, Волоколамск, Дмитров, Домодедово, Ленинский, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Красногорск, Можайск, Ногинск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино и др.

В августе 2025 г. «МегаФон» завершил первый этап большой программы рефарминга сети — перевода сетей более старших поколений в 4G. Это позволило увеличить среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%.