«Яндекс Лавка» усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды

«Яндекс Лавка» внедрила новый метод контроля готовой еды и будет дополнительно проверять остаточный уровень кислорода в упаковках. Это позволит еще раз убедиться в безопасности и качестве продуктов. Сервис стал первым в онлайн-ритейле, кто станет учитывать этот показатель, так как он может влиять на сохранность продукции. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Предварительные измерения остаточного уровня кислорода позволят на 20% снизить количество списаний товара из-за качества. Объем списаний не влияет на безопасность готовой еды для покупателей, но увеличивает издержки поставщиков и сервиса. Перед тем, как внедрить еще один показатель качества, «Яндекс Лавка» провела масштабное исследование в распределительном центре в Москве. Его результаты представили на ежегодной конференции «В чем соль».

Продукция, где остаточный уровень кислорода выше нормы, с большей вероятностью не выдержит заявленный срок годности, потеряет потребительские свойства и будет списана. В течение года специалисты измеряли и фиксировали показатели в упаковках с готовой едой с помощью поверенных газоанализаторов. На основе результатов исследования они определили нормы для входного контроля продукции. Замерять остаточный уровень кислорода будут во время приема поставки наряду с другими процедурами: анализом сопроводительной документации, контролем температуры, проверкой маркировки и других характеристик товара.

Специалисты «Яндекс Лавки» дадут рекомендации поставщикам и производителям, как использовать газоанализаторы и встроить дополнительный этап проверки в свои процессы. В результате партнеры сервиса смогут избежать потерь из-за списаний товара. Позднее расширятся требования к поставщикам: замеры станут обязательными во время входного контроля в распределительных центрах. Параллельно «Яндекс Лавка» планирует сотрудничать с профильными компаниями, которые разрабатывают измерительные приборы.

Стандарты качества и контроль их соблюдения в «Яндекс Лавке» постоянно совершенствуются. В 2024 г. сервис впервые поделился своими регламентами, выпустив «Настольную книгу поставщика» — хендбук, основанный на государственных стандартах и собственных требованиях «Яндекс Лавки». В документе подробно описано, какие параметры проверяются при приемке товаров, а также как сервис контролирует сохранность продукции на всех этапах пути.