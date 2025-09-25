CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Более трети рекламодателей нарастили бюджеты на видеоформаты в VK в первом полугодии

MAU сервиса «VK Видео» в июле 2025 г. составил 76,4 млн пользователей, при этом за первое полугодие 2025 г. совокупное время просмотра «VK Видео» выросло в 4,4 раза год к году. Вслед за ростом аудиторных показателей увеличиваются и инвестиции бизнеса — в первом полугодии 42% рекламодателей нарастили бюджеты на видеоформаты.

Увеличился объем показов видеорекламы, он вырос примерно на 54% за первые шесть месяцев 2025. Доходы от видеорекламы на платформах VK при этом выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом растут объемы как Instream-рекламы, так и нативных интеграций.

Чаще всего видеоформаты используют рекламодатели в категориях: электронная коммерция, еда и напитки, видеоигры. При этом по темпам роста инвестиций в этот формат выделяются категории недвижимость — рост на 93%, образование и работа — 82%, товары для дома — 73%.

Автогенерация контента в формате видео не уступает вручную созданным роликам. В нишах «Еда и напитки», «Образование» и «Недвижимость» 45% показов — видео, созданные с помощью VK Рекламы.

Лучший коэффициент кликабельности (CTR) показывает формат коротких видео до 10 секунд. Средний CTR растет на 10–15% с каждым повтором показа такого рекламного ролика. Самый высокий показатель досмотра (VTR) у видеорекламы FMCG-товаров и товаров для здоровья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

«Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации

Международная часть купленной «Яндексом» компании нашла нового владельца

В России выпущен мессенджер специально для православных. Опрос

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще