ИT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий

SuperJob выяснил, что самой престижной россияне считают профессию программиста. В открытом опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (21% голосов опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (9%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (8%). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 6% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (5%).

7% считают престижной любую профессию. 2% уверены, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно: «Уважения ни к кому нет. Где большие деньги — там криминал».

Мужчины значительно чаще женщин называют престижными профессии военных (12% против 4% соответственно), ИТР и рабочих (по 8 и 4%). Женщины, в свою очередь, чаще склоняются к мнению о престиже работы врачей (10% против 8% среди мужчин), учителей и финансистов (по 3 и 1%).

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного два года назад, укрепить свои позиции в рейтинге престижных профессий удалось военнослужащим и квалифицированным рабочим (плюс по четыре процентных пункта), а также программистам (+3 п.п.).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 390. Время проведения: 11—18 сентября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.