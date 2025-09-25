Маркетплейсы провоцируют на внезапные покупки в шесть раз чаще, чем реклама

76,7% россиян признались, что склонны к спонтанным покупкам, и 41,2% совершали их в течение последнего месяца. Чаще всего на незапланированные приобретения россиян провоцирует посещение маркетплейсов (53,2%). Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

60% респондентов готовы потратить на такие покупки не более 5 тыс. руб. Тем не менее больше половины (52,8%) отметили, что хотя бы раз в жизни брали на эти цели кредит. Об этом говорится в опросе, проведенном финансовой онлайн-платформой Webbankir среди 2,2 тыс. человек по всей России.

О своей склонности к спонтанным покупкам сообщили 76,7% участников опроса, постоянно совершают такие покупки 13,1%, иногда — 63,6%. При этом 41,2% делали это в течение последнего месяца.

Реклама провоцирует на спонтанные покупки лишь 8,6% опрошенных. Зато в шесть раз эффективнее с этим справляются приложения маркетплейсов: их упомянули 53,2% участников исследования. Также для 41,5% стимулом к спонтанным покупкам может стать посещение ТЦ или магазина, для 29,9% — просто прогулка по городу. Наконец, 23,9% могут купить вещь, если увидят ее у другого человека.

Чаще всего спонтанно покупают что-то недорогое, но полезное для дома (50%). На втором месте по популярности (47%) продукты питания, деликатесы, сладости. На третьем — одежда и обувь, такие покупки спонтанно делают 34,3% опрошенных. Технику и электронику под настроение могут приобрести 17,7% респондентов, украшения и аксессуары — 14,6%, предметы декора и мебели — 9,1%, детские игрушки — 7,5%. Еще 2% спонтанно покупают цветы.

21,3% респондентов готовы потратить на спонтанные покупки не более 1 тыс. руб., 38,6% — от 1 до 5 тыс. руб., 18,8% — от 5 до 10 тыс. руб. Для 14,6% максимальный бюджет на внеплановые покупки составляет от 10 до 50 тыс. руб. И только 6,7% готовы потратить свыше 50 тыс. руб.

Чуть больше четверти участников опроса (27,8%) сообщили, что спонтанно тратят до 5% своего месячного бюджета. Примерно столько же (24,9%) оценили свои расходы в пределах 5–10%. 18,2% респондентов тратят на незапланированные покупки свыше четверти бюджета, из них 9,6% — более трети своих доходов. В свою очередь 11,5% участников опроса утверждают, что у них подобных расходов нет вообще.

При этом 52,8% респондентов признались, что хоть раз в жизни совершали спонтанные покупки в кредит. Из них 14% отметили, что это был единичный случай. Напротив, 5,6% прибегают к подобным кредитам часто.