МТС разогнала мобильный интернет в «крыжовниковом» крае

Цифровая экосистема МТС установила дополнительное современное 4G оборудование в селе Варганы Нижегородской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное 4G телеком-оборудование в центральной части села Варганы, что позволило существенно повысить скорость мобильного интернета.

Варганы — уникальное село Лысковского района Нижегородской области, знаменитое местным продуктом — крыжовником сорта «Финик. Впервые эти растения появились в окрестностях в конце XIX века, попав сюда из садов помещицы Зыбиной. Когда-то в селе Варганы каждый двор сдавал на местный винный завод одну и две тонны плодов величиной с грецкий орех. Завод закрыли, и жители переключились на домашние виноделье, приготовление компотов и варенья. Кроме того, село известно своим архитектурным наследием — каменной церковью Илии Пророка, построенной в 1897 г. Несмотря на трудности советского периода, храм снова открыт для верующих и служит местом притяжения для редких туристов и паломников.

«Установка новых 4G-вышек и апгрейд существующих в малых населенных пунктах, таких как Варганы, значительно улучшает качество жизни местных жителей. Быстрая мобильная связь обеспечивает доступ к необходимым сервисам и технологиям, способствуя развитию бизнеса и сельского хозяйства. Благодаря модернизации сети гости села Варганы смогут легко делиться в соцсетях яркими кадрами живописных пейзажей и уникальных достопримечательностей, рассказывать друзьям о знаменитых рецептах варенья и вина из легендарного крыжовника «Финик» и популяризировать самобытную культуру и природу Нижегородчины», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.