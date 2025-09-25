CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Первый в России B2B-маркетплейс внедрил новый инструмент

Компания B2B-Center, входящая в B2B-PTC, российскую ИТ-платформу для цифровых закупок и продаж, внедрила новый инструмент в «Корпоративном интернет-магазине» (КИМ) — «Двойной отбор». С его помощью любой сотрудник, не только закупщик, сможет получить лучшую цену и выгодные условия у проверенных поставщиков. Больше не нужно тратить время на кипу документации и проводить полноценный тендер. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«На многих B2C-площадках возможность торговаться с продавцом просто отсутствует. В B2B-сегменте такие практики появляются с запозданием. Мы внедрили в КИМ инструмент, который уже хорошо зарекомендовал себя в нашей закупочной платформе B2B Altis. С помощью "Двойного отбора“ пользователи могут запрашивать актуальные цены у надежных поставщиков. Особенно на товары с нестабильной стоимостью или те, что редко встречаются в каталоге», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

Инструмент использует механизм «Простой закупки» — запроса ценовых предложений без долгих процедур, но при условии открытой конкуренции. Пользователь формулирует заявку, поставщики магазина предлагают свои цены, наличие и аналоги. Далее, система автоматически формирует заказ и отправляет его на оформление.

Так, с помощью «Двойного отбора» можно получить цену ниже, чем в каталоге, обновить условия по рамочному договору, заказать услуги или работы, которых нет в ассортименте. Таким образом, закупочные процессы значительно ускоряются без потери эффективности.

