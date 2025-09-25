«Рег.облако» запустил ИИ-ассистента для работы с бизнес-сервисами

Облачный провайдер «Рег.облако» запустил ИИ-помощника для работы с корпоративной ИТ-инфраструктурой. Компания представила ИИ-ассистента в облаке на базе нескольких популярных ИИ-моделей генеративного искусственного интеллекта с возможностью добавления внешних нейросетей. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новый инструмент упростит ведение бизнеса, проконсультирует пользователей, поможет писать тексты или код, учитывая накопленный экспертный опыт компании, и самостоятельно развернет виртуальные машины для обработки больших массивов данных. Сервис разворачивается и настраивается автоматически, а полученное приложение работает в доверенной среде — на виртуальной машине компании, доступ к которой имеет только она.

ИИ-ассистент от «Рег.облака» позволяет встраивать языковые модели (LLM) практически во все ИT-сервисы и внутренние процессы компании. Например, с помощью него можно проводить интеграцию с CRM-базами, службами поддержки, BI-системами и любыми другими корпоративными приложениями. Нейросеть помогает получать аналитические сводки, оценивать риски, готовить материалы для совещаний и презентаций, а также получать быстрый доступ к внутренней информации бизнеса через чат-ассистента.

Новое решение будет востребовано среди самого широкого круга пользователей. В отличие от большинства представленных решений на российском рынке, новым сервисом может воспользоваться не только ИT-разработчик, но и обычный сотрудник компании или владелец бизнеса. ИИ-ассистент доступен для любых пользователей без технической подготовки — через веб-интерфейс в формате чата, а для профессиональных программистов и ИT-специалистов — через сервис для взаимодействия программ друг с другом (API).

В «Рег.облаке» активны для использования несколько open-source ИИ-моделей: DeepSeek, Grok, Gemma 3. Кроме того, продвинутые пользователи могут добавить другие ИИ-модели или установить собственную через специальный интерфейс для разработчиков Open WebUI.

«ИИ-ассистент «Рег.облака» позволяет не просто автоматизировать рутинные задачи, но и значительно ускорить внутренние процессы компании. По сути, это настоящий интеллектуальный партнер, который анализирует данные в реальном времени, прогнозирует риски и предлагает решения, позволяя перевести эффективность бизнеса на новый уровень. Сервис функционирует в облаке, а данные хранятся локально, что особенно ценно для сохранения приватности и контроля информации», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

ИИ-помощник работает на базе облачных и мощных GPU-серверов «Рег.облака» и содержит мультимодальные функции, такие как распознавание изображений и аудиофайлов. Сервис поддерживает RAG-механизмы для пополнения контекста ИИ-моделей дополнительными данными (экспертными, персональными и другими) — это значит, что нейросеть не обучается с нуля, а подключается к уже существующим данным компании. Кроме того, многопользовательский доступ позволяет сотрудникам работать одновременно с одним и тем же ИИ-ассистентом, что экономит ресурсы бизнеса.