«СберМобайл» теперь в ДНР

«СберМобайл» запускается в Донецкой Народной Республике с 25 сентября 2025 г. На территории региона будет доступен весь функционал оператора: тарифные планы, бесплатный сервис по защите от телефонных мошенников и спама «Хранитель» и др. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

На территории Донецкой Народной Республики «СберМобайл» обеспечивает связь с широким покрытием во всех стандартах: 2G, 3G и 4G. Работа сети построена на глубокой интеграции с радиочастотной инфраструктурой партнера — оператора «Миранда», а также с использованием собственного сетевого ядра. Это технологическое решение включает ключевые элементы: EPC (PS Core) для пакетной передачи данных, IMS для предоставления современных сервисов связи и HLR/HSS для управления абонентской базой. Такая архитектура гарантирует высокое качество голосовой связи и высокоскоростного интернета. Количество базовых станций «Миранды» в Донецкой Народной Республике превышает 3000.

Меморандум о сотрудничестве между «СберМобайлом» и «Мирандой» подписан в 2024 г.

«С запуском в Донецкой Народной Республике мы завершаем важнейший этап — теперь услуги «СберМобайла» доступны на всей территории России. Для нас это не просто еще одна точка на карте, а символ единства цифрового пространства страны. Теперь мы сконцентрируем все усилия на качестве сервиса и повышении комфорта для каждого нашего абонента», — сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Помимо опций сотовой связи жители Донецкой Народной Республики смогут пользоваться дополнительными экосистемными сервисами и услугами «СберМобайла». В том числе оплачивать до 99% стоимости связи бонусами «Спасибо» и использовать сервисы «Звук» и Okko без ограничения трафика с подпиской «СберПрайм».

Стать абонентом первого виртуального оператора в Донецкой Народной Республике можно несколькими способами: оформить физическую сим-карту в полноформатном офисе Сбербанка; оформить доставку физической сим-карты курьером; оформить сим-карту онлайн на сайте «СберМобайла» или в мобильном приложении Сбербанка при предоставлении паспортных данных и их подтверждении через «Госключ».

«Выбор «Миранды» в качестве инфраструктурного партнера «СберМобайла» в ДНР говорит о высоких показателях качества покрытия и уровня клиентского сервиса, которые показывает наша сеть в этом регионе. В Донецкой Народной Республике работают 3033 базовых станций «Миранды», а максимальные скорости передачи данных могут достигать до 300 Мбит/с, что позволило абонентам нарастить потребление трафика в два раза в период с января по сентябрь 2025 г.», — отметил генеральный директор ГК «Миранда-медиа» Сергей Мордасов.

